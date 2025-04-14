Стало известно, где может продолжить карьеру Зинченко

Дата публикации: 14-04-2025 01:07

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в услугах защитника «Арсенала» Александра Зинченко. Об этом пишет «Football Insider».



Согласно источнику, команда из Бундеслиги изучает возможность покупки 28-летнего футболиста в ближайшее межсезонье.



Зинченко, выступающий за «канониров» с 2022 года, в этом сезоне нечасто попадает в состав лондонского клуба. В 11 матчах Премьер-лиги он провел на поле лишь 356 минут.



Ранее в СМИ сообщалось, что «Арсенал» летом может расстаться с Тирни, Зинченко и Троссардом.



Контракт левого фулбека с англичанами в силе до 30 июня 2026 года. Рыночный ценник на игрока сборной Украины равняется 22 млн евро.