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«Реал» интересуется полузащитником сборной Аргентины

Дата публикации: 14-04-2025 01:07

Игрок сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер, на клубном уровне защищающий цвета «Ливерпуля», может продолжить карьеру в Испании. По информации «Marca», в хавбеке всерьез заинтересован «Реал».

В стане «галактикос» уверены в том, что опытный футболист обладает всеми необходимыми качествами для успешной игры в «Реале». Сейчас в Мадриде обсуждается целесообразность покупки Мак Аллистера в летнее трансферное окно. Ресурс Transfermarkt.de оценивает Алексиса ровно в 90 млн евро.

Ранее сам 26-летний аргентинец признавался в желании однажды попробовать свои силы в Ла Лиге.

Мак Аллистер примкнул к «Ливерпулю» в июле 2023 года, перейдя из «Брайтона» за 42 000 000 евро. С тех пор он поучаствовал в 91 матче, забил 13 голов и отдал 12 ассистов.

Соглашение полузащитника с «мерсисайдцами» рассчитано до середины 2028 года.

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