«ПСЖ» хочет подписать полузащитника «Монако» Аклиуша летом

Дата публикации: 14-04-2025 01:07

Вингер «Монако» Магнес Аклиуш близок к смене клубной прописки. Следующим местом работы 23-летнего вингера может стать «ПСЖ». Такой информацией поделился «L’Équipe».



Действующий чемпион Франции обратил внимание на футболиста «монегасков» после того, как стало понятно, что клубу не удастся заполучить звезду «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. На днях египтянин продлил контракт с грандом АПЛ еще на два года.



В сезоне-24/25 Аклиуш наиграл 38 матчей, отметившись шестью голами и десятью ассистами.



Рыночная стоимость француза – 40 000 000 евро (согласно «Трансфермаркт»). Соглашение Магнеса с «Монако» действует до 2028 года.