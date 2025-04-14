"Наполи" - "Эмполи". Прогноз на матч серии А 14 апреля

Дата публикации: 14-04-2025 20:02

Заключительный матч 32-го тура Серии А обещает быть весьма интригующим, несмотря на, казалось бы, разницу в классе между соперниками. "Наполи", ведущий ожесточённую борьбу за чемпионский титул, отправляется в гости к "Эмполи" — команде, отчаянно борющейся за выживание. Для обеих сторон это противостояние имеет критическое значение: неудача может обернуться серьезными последствиями как в верхней части таблицы, так и на её дне.

На прошлой неделе подопечные Антонио Конте упустили возможность приблизиться к лидирующему "Интеру". Тогда "нерадзурри" сыграли вничью, но и "Наполи" не смог одолеть "Болонью", довольствовавшись лишь ничейным результатом. Таким образом, "Интер" сохранил комфортное преимущество в три очка. Теперь, после победы миланцев над "Кальяри", неаполитанцы просто обязаны брать максимум, чтобы удержаться в чемпионской гонке.

Соперник, впрочем, крайне неудобный. "Эмполи" в нынешнем сезоне не может похвастаться результатами, но точно не отбывает номер. Команда из Тосканы всеми силами цепляется за очки, пусть и чаще всего добивается лишь ничейных результатов. Последняя победа "Эмполи" в чемпионате датируется аж 8 декабря — тогда они неожиданно крупно обыграли "Верону" в гостях (3:0). С тех пор прошло множество матчей, но ни одного выигранного. Более того, с реализацией у подопечных Давиде Николы серьёзные трудности — всего четыре забитых мяча в последних десяти турах.

На этом фоне "Наполи" выглядит явным фаворитом. Даже несмотря на периодические осечки, южане демонстрируют гораздо более высокий уровень игры и располагают мощным подбором исполнителей. Учитывая турнирную мотивацию и необходимость брать три очка, команда Конте наверняка постарается решить исход встречи как можно раньше и без лишней суеты.

Ставка на победу "Наполи" без пропущенных мячей выглядит вполне логичной. В обороне неаполитанцы действуют всё увереннее, особенно против соперников, испытывающих сложности с завершением атак. Коэффициент на этот исход колеблется в пределах 1.90–2.00 и может стать хорошим вариантом для ставки.

Интересен также аспект, касающийся статистики нарушений. Как показывает практика, "Эмполи" — одна из самых агрессивных команд чемпионата, особенно в матчах с грандами. Стремясь компенсировать разницу в классе, тосканцы часто фолят, особенно в центре поля. Ставка на победу "Эмполи" по числу фолов с форой -3,5 выглядит вполне обоснованно и идёт с аналогичным коэффициентом — около 2.00.

Таким образом, матч обещает быть напряжённым. Для "Наполи" это очередной экзамен на зрелость в чемпионской гонке, для "Эмполи" — возможность набрать хотя бы очко в борьбе за выживание. Но всё говорит о том, что класс и мотивация гостей должны сыграть решающую роль.