Рома готовит 20 миллионов на потенциального конкурента Довбика

Дата публикации: 15-04-2025 00:35

«Рома» вновь обратила внимание на нападающего «Лиона» и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе, рассматривая его в качестве одного из вариантов для усиления линии атаки на следующий сезон.

По информации издания, римский клуб пока не делал официального предложения французам, однако уже готовит почву для потенциальной сделки. Сообщается, что «волки» готовы выложить за трансфер 24-летнего форварда сумму в районе 20 миллионов евро. Именно в такую сумму на данный момент оценивается рыночная стоимость игрока, чей контракт с «Лионом» рассчитан до лета 2028 года.

Интерес к Микаутадзе со стороны римлян не является чем-то новым — прошлым летом имя грузинского форварда уже всплывало в списке трансферных целей столичного клуба. Тогда, однако, приоритет был отдан другому варианту — украинцу Артему Довбику, который перешел в «Жирону» и довольно успешно зарекомендовал себя в Ла Лиге.

Теперь ситуация может измениться. Несмотря на наличие Довбика, спортивное руководство «Ромы» намерено усилить конкуренцию в атаке. Учитывая плотный график и возможное участие в еврокубках, тренерский штаб хочет иметь под рукой как минимум двух мощных и разноплановых форвардов.

Жорж Микаутадзе в текущем сезоне проводит одну из лучших кампаний в своей карьере. В 41 матче за «Лион» во всех турнирах он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Такая статистика не осталась без внимания европейских скаутов, и интерес к игроку проявляют сразу несколько клубов. Тем не менее, «Рома» пока что выглядит наиболее конкретным претендентом.

Отметим, что Микаутадзе обладает универсальностью: он может действовать как на позиции классического центрфорварда, так и в роли ложной девятки или даже оттянутого нападающего. Это делает его особенно привлекательным вариантом для схемы Клаудио Раньери, который стремится варьировать атакующие построения в зависимости от соперника.

Также стоит учитывать и возраст футболиста — в свои 24 года он уже обладает внушительным опытом, в том числе и на международной арене. Он является одним из ключевых игроков сборной Грузии, с которой недавно успешно провел квалификационные матчи.

Важно подчеркнуть, что Микаутадзе — не единственный нападающий в списке потенциальных приобретений «волков». «Рома» активно мониторит рынок в поисках нападающего, способного не только конкурировать с Довбиком, но и брать на себя роль лидера в сложных матчах. В числе прочих вариантов упоминаются также представители чемпионатов Франции, Бельгии и Португалии, однако именно Микаутадзе, по мнению руководства клуба, обладает наиболее сбалансированным набором качеств.

В ближайшее время можно ожидать развития ситуации: если переговоры с «Лионом» начнутся официально, «Рома» постарается закрыть сделку до начала летнего трансферного окна, чтобы обеспечить тренерскому штабу возможность как можно раньше встроить новичка в командную структуру.