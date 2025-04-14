Лука Модрич стал совладельцем известного клуба

Дата публикации: 15-04-2025 00:40

Полузащитник мадридского «Реала» и национальной сборной Хорватии Лука Модрич расширяет горизонты своей футбольной карьеры, присоединившись к числу совладельцев валлийского клуба «Свонси Сити». Этот шаг знаменует собой новый этап для именитого игрока, который решил попробовать себя в роли инвестора и руководителя, не завершив профессиональную игровую карьеру.

«Для меня это захватывающая возможность, — отметил Модрич. — „Свонси“ — клуб с богатой историей, узнаваемым стилем, страстной и верной армией болельщиков, а также с амбициями снова бороться за выход на самые высокие уровни. Я много лет выступаю на топ-уровне и считаю, что мой опыт может быть полезен клубу в его стремлении к развитию. Моя цель — внести вклад в его стабильный рост и помочь построить захватывающее будущее».

Сейчас валлийская команда находится в середине турнирной таблицы Чемпионшипа — второго по значимости дивизиона Англии. После 42 сыгранных матчей «Свонси» занимает 12-е место, набрав 54 очка. Несмотря на текущее положение, клуб сохраняет амбиции вернуться в элиту — Английскую Премьер-лигу, в которой выступал на протяжении нескольких сезонов, включая участие в Лиге Европы.

С приходом Луки Модрича в структуру владельцев «Свонси» у клуба появился не только влиятельный амбассадор в мире футбола, но и человек, обладающий глубоким пониманием игры на самом высоком уровне. За свою выдающуюся карьеру хорват завоевал множество титулов с мадридским «Реалом», включая пять побед в Лиге чемпионов и «Золотой мяч» в 2018 году, а также привел сборную Хорватии к финалу чемпионата мира в том же году.

Несмотря на активную вовлеченность в новый проект, Лука Модрич не собирается завершать свою игровую карьеру. По информации испанских СМИ, этот бизнес-шаг никак не повлияет на его планы продолжать выступать на поле в футболке «Реала» до конца текущего сезона, а возможно, и дальше. Его контракт с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года, и сам футболист не раз подчеркивал, что по-прежнему мотивирован на выступления на самом высоком уровне.

Инвестиция Модрича в валлийский клуб рассматривается как долгосрочная. По предварительным данным, он вошел в состав группы акционеров, которая с недавних пор ведет курс на развитие устойчивой клубной модели, делая ставку на воспитание молодых игроков, развитие академии и возвращение в АПЛ.

Эксперты уверены, что участие столь авторитетной фигуры в структуре клуба придаст проекту дополнительный вес. Присутствие Модрича может повысить привлекательность «Свонси» как для молодых талантов, так и для потенциальных спонсоров. Сам Лука, в свою очередь, подчеркивает, что не намерен оставаться сторонним наблюдателем и планирует принимать активное участие в жизни клуба — от стратегических решений до взаимодействия с молодежной системой.

Такой шаг от одного из самых уважаемых игроков современности стал еще одним примером того, как топ-футболисты готовятся к будущему после завершения карьеры на поле — но при этом уже сейчас стремятся повлиять на футбол с другой стороны баррикад.