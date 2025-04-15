Артета выбрал новичка для «Арсенала»

Дата публикации: 15-04-2025 18:44

В текущем сезоне «Арсенал» испытывает трудности с составом. Наставнику «пушкарей» Микелю Артете уже неоднократно приходилось использовать центрального полузащитника в качестве форварда. Речь идет о Микеле Мерино.



Летом лондонцы будут нацелены на покупку нового бомбардира. По информации «El Nacional», Артета рассматривает возможность подписания Беньямина Шешко, являющегося игроком «Лейпцига».



21-летний словенский футболист оценивается авторитетным порталом «Трансфермаркт» в 65 000 000 евро. В нынешнем сезоне на счету Шешко 40 игр и 25 очков по системе «гол+пас» (19+6).



Трудовой договор Шешко с «быками» рассчитан до конца июня 2029 года.