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Артета выбрал новичка для «Арсенала»

Дата публикации: 15-04-2025 18:44

В текущем сезоне «Арсенал» испытывает трудности с составом. Наставнику «пушкарей» Микелю Артете уже неоднократно приходилось использовать центрального полузащитника в качестве форварда. Речь идет о Микеле Мерино.

Летом лондонцы будут нацелены на покупку нового бомбардира. По информации «El Nacional», Артета рассматривает возможность подписания Беньямина Шешко, являющегося игроком «Лейпцига».

21-летний словенский футболист оценивается авторитетным порталом «Трансфермаркт» в 65 000 000 евро. В нынешнем сезоне на счету Шешко 40 игр и 25 очков по системе «гол+пас» (19+6).

Трудовой договор Шешко с «быками» рассчитан до конца июня 2029 года.

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