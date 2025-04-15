Английские фанаты "разули" клубный автобус ПСЖ

Дата публикации: 15-04-2025 18:46

Визит французского ПСЖ в Бирмингем на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Астон Виллы» не обошёлся без курьёзного инцидента. Во время ночной стоянки клубного автобуса, припаркованного у гостиницы, в которой размещалась команда, на утро обнаружилось: транспорт остался без колёс. По предварительным данным, это дело рук недоброжелателей — возможно, местных фанатов, решивших таким образом "поприветствовать" гостей из Франции.

В связи с произошедшим клубу пришлось оперативно решать вопрос с заменой транспорта. Команда будет добираться до стадиона «Вилла Парк» другим автобусом.

Первый матч между командами прошёл в Париже и завершился уверенной победой ПСЖ со счётом 3:1. Ответная игра состоится сегодня, 15 апреля, на поле «Астон Виллы». Начало — в 22:00 по минскому времени.