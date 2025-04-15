Анчелотти о возвращении в мадридский "Реал": "Я сам им позвонил"

Дата публикации: 15-04-2025 18:46

Итальянский наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился подробностями своего возвращения в испанский суперклуб в 2021 году. Как выяснилось, инициатива исходила от самого специалиста, который на тот момент возглавлял английский "Эвертон". Анчелотти откровенно рассказал, что именно он первым протянул руку к будущему работодателю и сам предложил свои услуги "сливочным".

Напомним, первый этап работы итальянца в Мадриде пришёлся на период с 2013 по 2015 год. Тогда под его руководством "Реал" завоевал долгожданную десятую Лигу чемпионов — легендарную "Десиму", а также ряд других трофеев. Однако спустя два сезона тренер покинул клуб, и его карьера продолжилась в других странах и командах, включая "Баварию", "Наполи" и упомянутый "Эвертон".

«Где-то за год до того, как я снова оказался в Мадриде, я звонил в "Реал", чтобы поинтересоваться, есть ли у них игроки, которых можно арендовать или приобрести для "Эвертона". В итоге мы смогли заполучить Хамеса Родригеса, который усилил состав ливерпульского клуба. Это был обычный деловой звонок, и тогда, конечно, никто не думал, что всё обернётся таким образом», — рассказал Анчелотти.

Однако уже в следующем сезоне ситуация изменилась. Руководство "Реала" оказалось в поиске нового главного тренера, и тогда Карло решил не терять момент: «Когда я узнал, что они ищут нового наставника, я сам позвонил и во время беседы сказал: "Вам нужен хороший тренер". Это был немного шутливый, но в то же время уверенный намёк. Так всё и закрутилось».

Это возвращение в столицу Испании стало по-настоящему триумфальным для Анчелотти. С момента своего второго прихода в клуб он уже дважды приводил "Реал" к победе в Лиге чемпионов, а также дважды становился чемпионом Испании. Помимо этого, "сливочные" при нём завоевали и другие престижные трофеи — Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и Клубный чемпионат мира.

Под руководством Анчелотти мадридский клуб вновь обрёл стабильность и стал мощной силой в европейском футболе. Его спокойствие, опыт и умение находить общий язык с игроками сделали его ключевой фигурой в современном успехе "Реала". Болельщики ценят итальянца не только за трофеи, но и за харизму, приверженность клубной философии и умение справляться с трудными ситуациями.

Анчелотти — один из самых титулованных и уважаемых тренеров в истории мирового футбола. И его откровение о том, как именно произошло возвращение в "Реал", только подтверждает: иногда судьбу определяют не только решения боссов, но и инициатива самих профессионалов, которые верят в себя и знают, что могут вновь привести команду к вершинам.