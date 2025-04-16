"Ньюкасл" - "Кристал Пэлас". Прогноз на матч чемпионата Англии 16 апреля

Дата публикации: 16-04-2025 20:00

Перед нами перенесённый матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, который должен был состояться ещё в середине марта, но тогда "Ньюкасл" боролся за Кубок лиги, из-за чего игру пришлось отложить. Теперь же пришло время наверстать упущенное, и соперники встретятся на стадионе "Сент-Джеймс Парк", где хозяева постараются продолжить свою победную поступь.

С тех пор, как был перенесён этот матч, у "Ньюкасла" многое изменилось — и в лучшую сторону. Именно 16 марта "сороки" отпраздновали важнейшую победу над "Ливерпулем" в финале Кубка лиги, обыграв грозного соперника со счётом 2:1. Этот успех стал частью впечатляющей победной серии команды, в которую входят пять матчей подряд, включая четыре выигранных встречи в Премьер-лиге.

Особенно мощно "Ньюкасл" выглядел в последней игре, когда на родном стадионе разгромил "Манчестер Юнайтед" — 4:1. Голами отличились Сандро Тонали, Бруно Гимараэс, а Харви Барнс оформил дубль, окончательно похоронив интригу ещё до финального свистка. С таким настроением и формой команда готова бороться за верхние строчки таблицы, и победа в предстоящем матче позволит ей обойти "Ноттингем" — сейчас у них в активе 56 и 57 очков соответственно.

Однако расслабляться "Ньюкаслу" точно не стоит. В гости приезжает "Кристал Пэлас", который хоть и уступил "Манчестер Сити" 2:5 в последнем туре, до этого демонстрировал отличные результаты. Лондонцы провели пятиматчевую беспроигрышную серию в Премьер-лиге, а всего во всех турнирах у них до недавнего времени набралось восемь побед подряд. Это говорит о стабильности и уверенности в собственных силах. Конечно, поражение от действующего чемпиона можно списать на силу соперника, а не на проблемы "Пэлас".

Ожидается, что матч получится напряжённым и насыщенным событиями. "Ньюкасл" дома — это всегда агрессивный и атакующий стиль, особенно когда команда на ходу. В то же время "Кристал Пэлас" умеет наказывать за ошибки в обороне, особенно в контратаках. Обе команды мотивированы, и матч имеет вес с турнирной точки зрения — это не просто игра из середины таблицы, а настоящий бой за позицию в зоне еврокубков.

Ставки, которые можно рассмотреть к этой встрече, выглядят вполне логично. Победа "Ньюкасла" (П1) за коэффициент около 1.7 кажется оправданной — команда на подъеме, играет дома и демонстрирует мощный футбол. Также имеет смысл присмотреться к тоталу больше 2,5 (коэффициент около 1.7): в последних матчах обе команды играют результативно, и сценарий с тремя и более голами выглядит вполне вероятным.

Впереди жаркий вечер на "Сент-Джеймс Парк", где "сороки" попытаются продлить свою серию побед и ворваться в верхнюю часть таблицы ещё увереннее.