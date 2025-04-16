"Интер" - "Бавария". Прогноз на матч Лиги чемпионов 16 апреля

В среду футбольные болельщики вновь смогут насладиться зрелищем Лиги чемпионов — на этот раз в центре внимания ответный матч 1/4 финала между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией». Первая встреча на «Алльянц-Арене» завершилась в пользу итальянцев со счётом 2:1. Счёт в матче открыл Лаутаро Мартинес, завершив красивую многоходовку «нерадзурри», затем Томас Мюллер восстановил равновесие, но на 88-й минуте Давиде Фраттези ударом с линии штрафной принес своей команде важную победу.

Эта победа стала первой для «Интера» над «Баварией» с 2011 года. В промежутке между этими успехами команды встречались в групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23, и тогда мюнхенцы дважды уверенно победили — по 2:0. Тем не менее, в памяти болельщиков ещё жив финал 2010 года, в котором «Интер» под руководством Жозе Моуринью обыграл ту же «Баварию» и завоевал главный трофей европейского футбола.

На сей раз ситуация выглядит иначе. Немецкий гранд всё ещё борется за титул в Бундеслиге, но делает это с трудом. В недавнем матче между двумя четвертьфинальными встречами подопечные Венсана Компани не смогли удержать победу над дортмундской «Боруссией» — ничья 2:2. На европейской арене «Бавария» уже не выглядит грозной силой, которой она была ещё несколько лет назад, а поражение в первом матче лишь подтверждает, что в этом сезоне она не входит в круг фаворитов Лиги чемпионов.

«Интер», наоборот, производит крайне уверенное впечатление. С середины февраля команда Симоне Индзаги не проигрывает ни в одном турнире. Миланцы демонстрируют стабильность, четкую структуру игры и железную дисциплину, особенно в обороне. На стадии 1/8 финала они без особых проблем разобрались с «Фейеноордом» (2:0, 2:1), который, к слову, выбил их соседей по городу — «Милан». В нынешней кампании «Интер» выглядит одной из самых сбалансированных команд турнира и совершенно точно является претендентом на титул.

Однако даже с учетом всех кадровых потерь «Баварии» (в их лазарете остаются Мусиала, Упамекано, Дэвис, а на воротах — молодой Урбиг), матч обещает быть крайне сложным. В арсенале мюнхенцев по-прежнему остаются опасные игроки, включая Гарри Кейна, пусть он и не всегда забивает в важных матчах. Немцы не станут отступать без боя и сделают всё возможное, чтобы переломить ситуацию.

Ставки букмекеров отражают равенство шансов — ни одна команда не имеет ярко выраженного преимущества. При этом эксперты ожидают результативного матча. Однако с этим можно поспорить: учитывая, что «Интер» имеет за плечами опыт игры от обороны, можно ожидать строгой тактики и минимального количества рисков со стороны хозяев поля. Поэтому ставка на тотал меньше 2,5 за коэффициент в районе 2,10–2,15 выглядит разумным вариантом. Также можно рассмотреть ничью — коэффициент на неё варьируется в пределах 3,70–3,80.

Нас ждёт напряжённая и, возможно, нервная битва. Но если «Интер» сохранит хладнокровие, то вполне может оформить выход в полуфинал.