Юрген Клопп может вернуться к тренерской работе

Дата публикации: 17-04-2025 20:16

Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, покинувший клуб в конце текущего сезона, уже успел попробовать себя в новой роли. Однако, как сообщают источники, его работа в структуре Red Bull — на посту главы футбольного направления — не приносит ему ожидаемого удовлетворения. Немец не скрывает, что в административной роли чувствует себя не на своём месте и всё чаще задумывается о возвращении на тренерский мостик.

Несмотря на предложения, поступающие от различных клубов и национальных сборных, сам Клопп, по данным СМИ, рассматривает лишь два направления, которые могут его заинтересовать всерьёз. Речь идёт о мадридском "Реале" и сборной Бразилии — двух проектах, обладающих максимальной притягательностью с точки зрения амбиций и масштаба.

В то же время, ситуация с возможным назначением немецкого специалиста в национальную команду Бразилии пока выглядит маловероятной. В футбольной федерации страны (CBF) не рассматривали кандидатуру Клоппа в качестве приоритетной. Наиболее обсуждаемые варианты на этот пост — это опытный итальянский тренер Карло Анчелотти, который, по слухам, может покинуть "Реал" в ближайшее время, а также Жорже Жезуш, знакомый с бразильским футболом по работе во "Фламенго".

Что касается "Реала", то здесь ситуация во многом зависит от развития событий в конце сезона. После вылета из Лиги чемпионов и нестабильных результатов в Ла Лиге, будущее Карло Анчелотти в клубе остаётся неопределённым. Если итальянец действительно уйдёт, мадридцы будут искать нового лидера, способного вдохнуть в команду свежие идеи. И Юрген Клопп в этом контексте выглядит весьма привлекательной фигурой — человек с харизмой, тактической гибкостью и умением строить команду, которая играет с душой.

Однако немецкий специалист известен своей избирательностью и стремлением работать в клубах, где ему обеспечена полная поддержка и свобода в принятии решений. Именно поэтому Клопп никогда не бросается на первые попавшиеся предложения, предпочитая выждать идеальный момент и проект, соответствующий его философии.

Его уход из "Ливерпуля" был вызван не конфликтами или неудовлетворённостью результатами, а скорее желанием передохнуть после почти десятилетия напряжённой работы. Но, судя по последним новостям, отдых затянулся ненадолго. Глубокая вовлечённость в процессы, страсть к игре и стремление вновь ощутить вкус борьбы — всё это подталкивает Клоппа к скорейшему возвращению.

Пока ни "Реал", ни CBF официально не комментируют возможный интерес к Клоппу, но за кулисами мирового футбола начинается настоящая игра — и её итог может повлиять на глобальный ландшафт тренерского цеха. Возвращение Клоппа — лишь вопрос времени, и вполне возможно, что следующий его шаг окажется не менее значимым, чем легендарный путь в "Ливерпуле".