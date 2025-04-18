Лионель Месси: "Гвардиола — это другой мир, он видит то, чего не видит никто другой"

Дата публикации: 18-04-2025 20:18

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси поделился своим мнением о влиянии Хосепа Гвардиолы на развитие современного футбола. По словам легендарного форварда, работа нынешнего наставника "Манчестер Сити" не просто оставила след в истории — она кардинально изменила сам подход к игре.

"Гвардиола — это совершенно иной уровень. Он видит футбольное поле иначе, чем все остальные. Его видение уникально, он по-настоящему изменил футбол, — отметил Месси. — После успехов нашей "Барселоны" все начали нас копировать, но в этом, по иронии, и кроется проблема: люди пытались воспроизвести стиль без понимания того, как он работает".

Месси подчеркнул, что в тот период в "Барселоне" сложилась абсолютно уникальная команда, в которой все элементы идеально дополняли друг друга. "У нас была исключительная полузащита: Хави, Иньеста, Бускетс — они создавали тот самый футбол, о котором мечтают. А рядом был Гвардиола, тренер, который смог объединить их талант и вывести команду на уровень, где она стала эталоном", — добавил аргентинец.

Эти слова Лионеля Месси — признание не только заслуг Пепа Гвардиолы, но и всей "золотой" эпохи "Барселоны", которую он сам олицетворял вместе с другими легендами клуба.