Стадион «Краснодара» будет переименован в «Ozon Арену»

Дата публикации: 19-04-2025 13:07

ФК «Краснодар» продал права на название своей домашней арены компании «Ozon». Таким образом, уже с 1 мая стадион «черно-зеленых» будет переименован в «Ozon Арену», о чем рассказал гендиректор клуба Владимир Хашиг.



«Краснодар» и маркетплейс «Ozon» заключили партнерское соглашение до 2029 года. В рамках сотрудничества стороны будут заниматься различными совместными проектами, в том числе развивать детский спорт в регионе, а также оказывать помощь местным благотворительным организациям.



Стадион «Краснодар» был введен в эксплуатацию в 2016 году. На данный момент вместимость спортивного объекта составляет 37 179 мест.



В сезоне-24/25 команда Мурада Мусаева занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после 24 сыгранных матчей (52 очка).