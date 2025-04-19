«Sky»: Советник Алонсо провел переговоры с «Реалом», «Байер» хочет компенсацию

Дата публикации: 19-04-2025 13:07

Иньяки Ибаньес, советник наставника «Байера» Хаби Алонсо, находится в тесном контакте с мадридским «Реалом». Как сообщает журналист «Sky Sport Germany» Флориан Плеттенберг, представитель 43-летнего специалиста провел переговоры с президентом «королевского клуба» Флорентино Пересом.



В Леверкузене знают о происходящем и ждут решения Алонсо. В случае переезда коуча в Испанию, «фармацевты» хотят получить от «Реала» компенсационную выплату в размере 15-20 млн евро, поскольку контракт с Хаби истекает летом 2026 года. Подчеркивается, что «Байер» уже начал мониторить тренерский рынок на предмет возможной замены Алонсо.



Ранее в СМИ поползли слухи о намерении «сливочных» уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера клуба после финала Кубка Испании, запланированного на 26 апреля.