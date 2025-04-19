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«Арсеналу» придется потратить большую сумму, чтобы приобрести Гордона летом

Дата публикации: 19-04-2025 13:07

«Арсенал» нацелен на покупку вингера «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордона, передает «Football Insider».

Согласно источнику, «сороки» не заинтересованы в расставании с одним из ведущих игроков, потому клубу из Лондона придется серьезно раскошелиться. К слову, эксперты «Transfermarkt» оценивают рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 65 000 000 евро.

В начале 2023 года Гордон сменил «Эвертон» на «Ньюкасл». По данным СМИ, сумма сделки составила € 45,6 млн. В текущей кампании крайний нападающий сыграл 36 матчей, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

С марта прошлого года Энтони вызывается в сборную Англии (9 встреч с 1 забитым мячом).

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