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«Манчестер Сити» хочет приобрести двух игроков «Ювентуса»

Дата публикации: 19-04-2025 13:07

Сразу два футболиста «Ювентуса» могут продолжить карьеру в составе «Ман Сити».

На страницах издания «Tuttosport» появилась информация о том, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы летом к его команде примкнули Микеле Ди Грегорио и Андреа Камбьязо.

Англичане рассчитывают уложиться в 100 миллионов евро: € 30 млн они готовы заплатить за 27-летнего вратаря, остальные 70 пойдут на трансфер 25-летнего левого защитника.

Трудовые договора обоих игроков с «зебрами» в силе до лета 2029 года. По ходу сезона Ди Грегорио был задействован в 37 матчах во всех турнирах, в которых он пропустил 36 голов (16 раз сыграл «на ноль»). На счету Камбьязо 2 забитых мяча и 3 ассиста в 37 поединках за «Юве».

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