Стало известно, кто может заменить Конте в «Наполи»

Дата публикации: 19-04-2025 13:07

Итальянские СМИ озвучили имена специалистов, которых «Наполи» рассматривает в качестве замены Антонио Конте, если 55-летний тренер решит покинуть команду в обозримом будущем. Так речь идет о ныне безработном Массимилиано Аллегри и Винченцо Итальяно. Последний является наставником «Болоньи».



Согласно сведениям «La Gazzetta dello Sport», у Аллегри сохранились теплые отношения с Джованни Манной, спортивным директором «Наполи», еще с тех времен, когда они оба работали в «Ювентусе».



Итальяно возглавил «Болонью» перед началом сезона. После 32 туров его подопечные пятые в турнирной таблице Серии А.



Ранее сообщалось, что Конте находится на карандаше у «Милана» и «Ювентуса».



В настоящий момент у «Наполи» 68 очков (второе место).