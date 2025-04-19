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Стало известно, кто может заменить Конте в «Наполи»

Дата публикации: 19-04-2025 13:07

Итальянские СМИ озвучили имена специалистов, которых «Наполи» рассматривает в качестве замены Антонио Конте, если 55-летний тренер решит покинуть команду в обозримом будущем. Так речь идет о ныне безработном Массимилиано Аллегри и Винченцо Итальяно. Последний является наставником «Болоньи».

Согласно сведениям «La Gazzetta dello Sport», у Аллегри сохранились теплые отношения с Джованни Манной, спортивным директором «Наполи», еще с тех времен, когда они оба работали в «Ювентусе».

Итальяно возглавил «Болонью» перед началом сезона. После 32 туров его подопечные пятые в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что Конте находится на карандаше у «Милана» и «Ювентуса».

В настоящий момент у «Наполи» 68 очков (второе место).

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