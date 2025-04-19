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«Айнтрахт» поднял цену на Экитике до € 100 млн, им интересуются в АПЛ

Дата публикации: 19-04-2025 13:07

Нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике проводит сильный сезон в немецком клубе и может уйти на повышение. По данным «Bild», боссы «орлов» понимают, что им вряд ли удастся сохранить француза. В этой связи франкфуртцы намерены хорошенько подзаработать на продаже 22-летнего игрока.

На фоне интереса к Экитике со стороны «МЮ» и «Арсенала», «Айнтрахт» поднял ценник на своего футболиста с 80 до 100 млн евро.

В сезоне-2024/25 центрфорвард появлялся на поле в составе «красно-черно-белых» в 43 встречах и отметился в них 21 забитым мячом. Кроме того, он сумел стать автором девяти голевых передач.

Контракт «Айнтрахта» с Экитике действует до середины 2029 года.

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