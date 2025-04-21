Болельщики "Реала" освистали Мбаппе во время матча

Дата публикации: 21-04-2025 21:16

Во время матча 32-го тура испанской Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Атлетиком" Бильбао, который завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0, произошёл эпизод, вызвавший широкий резонанс. На трибунах "Сантьяго Бернабеу" оказался нападающий Килиан Мбаппе, который, несмотря на отсутствие на поле, стал одной из центральных фигур вечера — но, увы, не в позитивном ключе.

Французский форвард наблюдал за игрой с трибуны, так как отбывал дисквалификацию и не мог помочь своей команде. Однако его присутствие на стадионе не осталось незамеченным. На 20-й минуте встречи режиссёр трансляции вывел изображение Мбаппе на большие экраны, установленные на арене, и реакция трибун последовала незамедлительно: трибуны "Бернабеу" встретили нападающего оглушительным свистом.

Болельщики "сливочных" дали понять, что отношение к французу стало неоднозначным. Вполне возможно, что этот жест был продиктован нарастающим разочарованием и усталостью от многолетней "мыльной оперы", связанной с переходом Мбаппе в "Реал". За последние несколько сезонов мадридский клуб предпринимал не одну попытку подписать звёздного игрока, но каждый раз сделка либо срывалась, либо сам Килиан принимал решение остаться в "Пари Сен-Жермен".

Особенно болезненно болельщики восприняли его отказ в 2022 году, когда трансфер в "Реал" казался практически решённым, но в последний момент игрок продлил контракт с ПСЖ. Тогда фанаты "сливочных" почувствовали себя преданными. И хотя разговоры о возможном переходе Мбаппе в Мадрид вновь активизировались в последние месяцы, публика, судя по всему, уже не встречает эту перспективу с прежним воодушевлением.

Появление Килиана на стадионе, где он потенциально может выступать уже в следующем сезоне, вызвало у части болельщиков раздражение. Некоторые восприняли его визит как провокацию, другие — как лишний повод подчеркнуть свою позицию по поводу неоднозначной ситуации с его возможным трансфером.

Стоит отметить, что в СМИ не утихают слухи о грядущем переходе Мбаппе в "Реал" летом 2025 года, особенно на фоне его ожидаемого ухода из ПСЖ по истечении контракта. Однако даже если сделка и будет осуществлена, реакция трибун "Бернабеу" ясно даёт понять: игроку придётся проделать немалую работу, чтобы завоевать симпатии мадридской публики.

Интересно, что сам Килиан Мбаппе на свист отреагировал сдержанно — он никак не проявил эмоций и продолжил спокойно следить за матчем. Тем временем его возможный будущий клуб добыл важную победу над одним из прямых конкурентов в борьбе за топ-позиции. Единственный мяч в этом поединке забил Винисиус Жуниор, тем самым укрепив позиции "Реала" в таблице.

Таким образом, инцидент на 20-й минуте встречи стал символичным напоминанием о сложных отношениях между Мбаппе и частью болельщиков "Реала". Даже если трансфер в будущем всё же состоится, очевидно, что путь к полной любви со стороны фанатов для француза будет отнюдь не простым.