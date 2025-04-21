Луиш Фигу: "Мбаппе не нужно чувствовать себя особенным, нас всех освистывали на "Бернабеу"

Дата публикации: 21-04-2025 21:13

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Луиш Фигу прокомментировал инцидент со свистом в адрес нападающего "сливочных" Килиана Мбаппе, произошедший во время матча 32-го тура Ла Лиги против "Атлетика", завершившегося победой мадридцев со счётом 1:0.

Французский форвард не принимал участия в матче из-за дисквалификации и наблюдал за игрой с трибун "Сантьяго Бернабеу". На 20-й минуте трансляция вывела изображение Мбаппе на большие экраны стадиона, и реакция болельщиков оказалась довольно холодной — трибуны встретили звезду сборной Франции гулом и свистом.

Фигу, в своё время также переходивший в "Реал" в статусе суперзвезды, отметил, что давление и критика — это неотъемлемая часть первых месяцев в стане мадридского клуба. "Первые сезоны в 'Реале' никогда не бывают лёгкими", — приводит слова португальца издание Diario Sport. Он добавил, что болельщики мадридцев всегда требовательны и страстны, особенно когда дело касается громких трансферов и больших ожиданий.

Несмотря на негативную реакцию части фанатов, стартовый сезон Килиана в составе "Реала" по статистике выглядит очень солидно. В 50 официальных матчах за клуб он уже успел забить 33 гола и отдать 5 результативных передач. Такие цифры подтверждают, что француз стал важным элементом атакующего механизма команды.

Однако сам по себе этот случай демонстрирует, насколько высоки требования к игрокам "Реала", особенно тем, кто приходит в клуб с ореолом суперзвезды. От Килиана ожидали практически моментального лидерства и решающего вклада в успехи команды как на внутренней арене, так и в Лиге чемпионов. И любые спад формы, ошибки или конфликтные ситуации болельщики воспринимают особенно остро.

По информации из испанской прессы, часть фанатов оказалась недовольна не только действиями Мбаппе на поле, но и его поведением вне его, включая некоторые спорные заявления в интервью и моменты в отношении к клубу. Кроме того, не утихают обсуждения вокруг его длительного перехода в "Реал", который тянулся несколько сезонов и сопровождался неоднозначными шагами со стороны игрока.

Тем не менее, подобные эпизоды — не редкость в истории "Реала". Даже звезды мирового уровня, такие как Криштиану Роналду, Гарет Бэйл или Карим Бензема, сталкивались с недоверием или критикой со стороны трибун. Главное, как отметил Фигу, — это проявить характер, остаться верным себе и продолжать доказывать свою ценность на поле.

Мбаппе, судя по всему, прекрасно осознаёт давление, которое идет в комплекте с игрой за "Реал", и, несмотря на временные трудности, продолжает оставаться одним из ключевых футболистов клуба. Впереди — решающие недели сезона, и именно сейчас у него будет шанс вновь доказать свою состоятельность и вернуть полную поддержку болельщиков.