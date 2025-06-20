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«МЮ» может заплатить за 32-летнего вратаря на замену Онана € 47 млн

Дата публикации: 20-06-2025 23:12

Корреспондент «GiveMeSport» Бен Джейкобс сообщает, что Эмилиано Мартинес может продолжить карьеру в «МЮ».

По словам инсайдера, «красные дьяволы» изучают возможность подписания вратаря «Астон Виллы» и готовы предложить за трансфер Эмилиано порядка 47 миллионов евро. На данный момент клубы лишь начали вести переговоры, но сам 32-летний игрок не скрывает желания оказаться на «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что у первого номера «манкунианцев» Андре Онана есть выгодное предложение из Саудовской Аравии, в связи с чем боссы клуба ищут ему замену.

Мартинес присоединился к «Вилле» в 2020 году, покинув лондонский «Арсенал». В минувшем сезоне аргентинец провел 53 матча во всех турнирах, в которых пропустил 61 гол (16 раз оставил свои ворота «на замке»).

Ориентировочная стоимость голкипера составляет 20 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).

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