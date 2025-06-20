«Монако» выставил Головина на трансфер

Дата публикации: 20-06-2025 23:34

Александр Головин может сменить клубную прописку в ближайшее время.



Издание «L’Equipe» утверждает, что руководители «Монако» готовы завершить сотрудничество с 29-летним россиянином. Футболист был выставлен на продажу, но на данный момент заявок от потенциальных покупателей не поступало.



«Монегаски» планируют омолодить состав, в связи с чем им придется расстаться с несколькими исполнителями, чтобы высвободить бюджет и место в команде для новых перспективных приобретений.



Напомним, Головин перебрался в Лигу 1 в 2018 году. До этого он играл в РПЛ за ЦСКА. В завершившемся сезоне Александр поучаствовал в 29 встречах в различных турнирах, в которых сумел отличиться тремя голами и одной результативной передачей.



Согласно данным веб-ресурса «Трансфермаркт», атакующий полузащитник сборной России оценивается в 20 млн евро. Трудовой договор Головина с клубом в силе до 2029 года.