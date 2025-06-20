«Наполи» сделал предложение «Ливерпулю» по Нуньесу

Дата публикации: 20-06-2025 23:35

«Наполи» намерен приобрести у «Ливерпуля» уругвайского форварда Дарвина Нуньеса.



По сведениям «Football Italia», «партенопейцы» видят в нем игрока, способного укрепить атакующую линию, и рассматривают его как одну из приоритетных целей на летнее трансферное окно.



Действующий чемпион Англии рассчитывает выручить за своего подопечного не менее 50 000 000 евро, тогда как предложение от итальянского топ-клуба составило 40 миллионов в той же валюте.



В клубе из Неаполя стремятся завершить переговоры в кратчайшие сроки, опасаясь конкуренции со стороны других команд. В числе возможных претендентов на Нуньеса – клубы из Саудовской Аравии, которые также проявляют интерес к его персоне.



В случае неудачи с этим трансфером «Наполи» может переключиться на Лоренцо Лукку из «Удинезе». В сезоне-24/25 он оформил 12 голов в 33 матчах Серии А.



Нуньес стал игроком «Ливерпуля» в 2022 году, обойдясь клубу в 75 млн евро + 25 миллионов бонусных выплат. В прошедшем розыгрыше АПЛ он провел 30 встреч, забив 5 мячей и отдав 2 голевых паса.