18:56 ()
Свернуть список

«Наполи» сделал предложение «Ливерпулю» по Нуньесу

Дата публикации: 20-06-2025 23:35

«Наполи» намерен приобрести у «Ливерпуля» уругвайского форварда Дарвина Нуньеса.

По сведениям «Football Italia», «партенопейцы» видят в нем игрока, способного укрепить атакующую линию, и рассматривают его как одну из приоритетных целей на летнее трансферное окно.

Действующий чемпион Англии рассчитывает выручить за своего подопечного не менее 50 000 000 евро, тогда как предложение от итальянского топ-клуба составило 40 миллионов в той же валюте.

В клубе из Неаполя стремятся завершить переговоры в кратчайшие сроки, опасаясь конкуренции со стороны других команд. В числе возможных претендентов на Нуньеса – клубы из Саудовской Аравии, которые также проявляют интерес к его персоне.

В случае неудачи с этим трансфером «Наполи» может переключиться на Лоренцо Лукку из «Удинезе». В сезоне-24/25 он оформил 12 голов в 33 матчах Серии А.

Нуньес стал игроком «Ливерпуля» в 2022 году, обойдясь клубу в 75 млн евро + 25 миллионов бонусных выплат. В прошедшем розыгрыше АПЛ он провел 30 встреч, забив 5 мячей и отдав 2 голевых паса.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close