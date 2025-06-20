Официально: Фабио Челестини возглавил ЦСКА

Дата публикации: 20-06-2025 23:35

ЦСКА обзавелся новым наставником. Им стал швейцарец Фабио Челестини. Между сторонами заключено соглашение по схеме «2+1». Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале «армейцев».



Известно, что вместе с Челестини в московский клуб пришли его четыре ассистента – Данте Кареччи, Манель Экспосито, Хосе Блеса и Хавьер Нойя. Новый тренерский штаб начнет заниматься с командой уже 22 июня.



До этого 49-летний специалист работал у себя на родине с «Базелем», с которым в минувшем сезоне добился выдающихся результатов: впервые с 2017 года клуб завоевал чемпионский титул, а также взял национальный кубок.



Предыдущий рулевой ЦСКА Марко Николич выкупил свой контракт у «красно-синих» и перешел в греческий АЕК.