«МЮ» определился с заменой для Онана, интересующего «Монако»

Дата публикации: 20-06-2025 23:36

Французское издание «L’Équipe» рапортует, что Андре Онана, нынешний вратарь «Манчестер Юнайтед», может перебраться в чемпионат Франции. В его услугах заинтересован «Монако».



Согласно источнику, французский клуб, находящийся в поисках опытного голкипера, обратил внимание на 29-летнего камерунца. Представители «монегасков» уже контактируют с англичанами на предмет трансфера Онана.



В случае продажи Андре «красные дьяволы» планируют купить на его место Марко Карнезекки из «Аталанты». Бергамаски не хотят расставаться со своим первым номером, поэтому «Юнайтед» придется серьезно раскошелиться, чтобы провернуть данную сделку.



Карнезекки – выпускник академии «Аталанты». По ходу сезона 2024/25 он сыграл в 44 поединках, пропустив 45 голов (18 «сухих» матчей).



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