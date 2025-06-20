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«Ливерпуль» объявил о переходе Вирца

Дата публикации: 20-06-2025 23:36

Пресс-служба «Ливерпуля» подтвердила трансфер Флориана Виртца из «Байера». Футболист успешно прошел медосмотр и подписал долгосрочное соглашение с «мерсисайдцами».

«Невероятно счастлив, что сделка состоялась – я долго к этому шел. Новый этап в карьере вызывает бурю эмоций, и я уже мечтаю о дебюте в новой команде», - сказал Виртц.

Сумма трансфера достигла 125 млн евро, плюс 25 миллионов в виде бонусов. Из них 15 млн считаются легко реализуемыми, а остальные 10 – более сложными для выполнения.

Эта сумма превзошла рекордный переход Энцо Фернандеса в «Челси» (€ 121 млн в январе 2023 года) и приблизилась к сделке с Мойзесом Кайседо, который мог обойтись лондонцам в 133 млн евро с учетом бонусных выплат.

В минувшем сезоне 22-летний Виртц стал автором 16 забитых мячей и 15 голевых передач в 45 встречах за леверкузенский клуб.

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