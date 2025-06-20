«Борнмут» отклонил предложение «ПСЖ» по Забарному на £ 55 млн
Дата публикации: 20-06-2025 23:37
«ПСЖ» столкнулся с отказом от «Борнмута» после предложения в 55 млн фунтов (64,35 млн евро) за защитника Илью Забарного.
Английская команда оценивает своего футболиста минимум в 65 000 000 фунтов (76 млн евро) и не планирует идти на уступки в переговорах.
Ранее в прессе появилась информация о том, что парижане уже договорились с Забарным по условиям его будущего контракта.
В прошлом сезоне 22-летний украинский игрок провел 39 матчей в различных соревнованиях, отдав одну голевую передачу. Его текущий договор с «вишнями» действует до июня 2029 года.
Ориентировочная стоимость центрбека – 42 миллиона евро («Трансфермаркт»).
Источник – журналист Бен Джейкобс.