«Борнмут» отклонил предложение «ПСЖ» по Забарному на £ 55 млн

Дата публикации: 20-06-2025 23:37

«ПСЖ» столкнулся с отказом от «Борнмута» после предложения в 55 млн фунтов (64,35 млн евро) за защитника Илью Забарного.



Английская команда оценивает своего футболиста минимум в 65 000 000 фунтов (76 млн евро) и не планирует идти на уступки в переговорах.



Ранее в прессе появилась информация о том, что парижане уже договорились с Забарным по условиям его будущего контракта.



В прошлом сезоне 22-летний украинский игрок провел 39 матчей в различных соревнованиях, отдав одну голевую передачу. Его текущий договор с «вишнями» действует до июня 2029 года.



Ориентировочная стоимость центрбека – 42 миллиона евро («Трансфермаркт»).



Источник – журналист Бен Джейкобс.