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«Борнмут» отклонил предложение «ПСЖ» по Забарному на £ 55 млн

Дата публикации: 20-06-2025 23:37

«ПСЖ» столкнулся с отказом от «Борнмута» после предложения в 55 млн фунтов (64,35 млн евро) за защитника Илью Забарного.

Английская команда оценивает своего футболиста минимум в 65 000 000 фунтов (76 млн евро) и не планирует идти на уступки в переговорах.

Ранее в прессе появилась информация о том, что парижане уже договорились с Забарным по условиям его будущего контракта.

В прошлом сезоне 22-летний украинский игрок провел 39 матчей в различных соревнованиях, отдав одну голевую передачу. Его текущий договор с «вишнями» действует до июня 2029 года.

Ориентировочная стоимость центрбека – 42 миллиона евро («Трансфермаркт»).

Источник – журналист Бен Джейкобс.

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