«Брайтон» готов выложить 47 млн евро за Эллиотта

Дата публикации: 20-06-2025 23:38

«Брайтон энд Хоув Альбион» намерен укрепить свой состав, взяв в аренду или выкупив контракт Харви Эллиотта из «Ливерпуля».



По информации «The Sun», «чайки» собираются предложить за атакующего полузащитника 47 млн евро. В клубе рассчитывают сделать его ключевой фигурой своего проекта.



Несмотря на привязанность к «красным», Эллиотт может согласиться на трансфер. Причиной этому служит недостаток игровой практики. Ситуация усугубляется и тем, что накануне команду Арне Слота пополнил Флориан Вирц, перешедший из «Байера». Очевидно, что немецкий вундеркинд еще больше сократит шансы англичанина на регулярное появление в основе.



В сезоне-24/25 Эллиотт был задействован тренерским штабом «мерсисайдцев» в 28 поединках (провел на поле 821 минуту), отметившись пятью голами и тремя ассистами.



Аналитики авторитетного сайта Transfermarkt.de оценивают стоимость 22-летнего Харви в 30 000 000 евро.