18:57 ()
Свернуть список

«Брайтон» готов выложить 47 млн евро за Эллиотта

Дата публикации: 20-06-2025 23:38

«Брайтон энд Хоув Альбион» намерен укрепить свой состав, взяв в аренду или выкупив контракт Харви Эллиотта из «Ливерпуля».

По информации «The Sun», «чайки» собираются предложить за атакующего полузащитника 47 млн евро. В клубе рассчитывают сделать его ключевой фигурой своего проекта.

Несмотря на привязанность к «красным», Эллиотт может согласиться на трансфер. Причиной этому служит недостаток игровой практики. Ситуация усугубляется и тем, что накануне команду Арне Слота пополнил Флориан Вирц, перешедший из «Байера». Очевидно, что немецкий вундеркинд еще больше сократит шансы англичанина на регулярное появление в основе.

В сезоне-24/25 Эллиотт был задействован тренерским штабом «мерсисайдцев» в 28 поединках (провел на поле 821 минуту), отметившись пятью голами и тремя ассистами.

Аналитики авторитетного сайта Transfermarkt.de оценивают стоимость 22-летнего Харви в 30 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close