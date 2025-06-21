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22-летний полузащитник Флориан Вирц перешёл в "Ливерпуль"

Дата публикации: 21-06-2025 21:49

22-летний полузащитник официально стал игроком "Ливерпуля", подписав долгосрочное соглашение с действующим чемпионом Англии. Перед этим футболист успешно прошёл медицинское обследование и уже в ближайшее время присоединится к новому клубу на предсезонных сборах.

По информации ряда европейских СМИ, годовая зарплата игрока на "Энфилде" составит порядка 10 миллионов евро. При этом сумма трансфера оказалась впечатляющей — "Ливерпуль" заплатил "Байеру" из Леверкузена 136,3 миллиона евро, что делает эту сделку одной из самых дорогих в истории клуба.

До перехода в английскую Премьер-лигу Вирц на протяжении нескольких лет выступал за "Байер", к которому присоединился ещё в 2020 году. За это время он стал ключевой фигурой команды, проведя в общей сложности 197 матчей во всех турнирах. Его вклад в атакующие действия был весомым: полузащитник записал на свой счёт 57 забитых мячей и 63 результативные передачи.

Такой внушительный послужной список в столь молодом возрасте неудивительно привлёк внимание ведущих европейских клубов. Однако именно "Ливерпуль" сумел выиграть борьбу за одного из самых талантливых полузащитников своего поколения. Ожидается, что Вирц станет важным элементом в тактических схемах нового тренерского штаба и усилит креатив в центре поля.

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