«Интер» может подписать Рэшфорда

Дата публикации: 22-06-2025 07:59

Миланский «Интернационале» проявляет предметный интерес к Маркусу Рэшфорду. Напомним, в прошлом сезоне вингер «МЮ» выступал за «Астон Виллу» на условиях аренды. В футболке бирмингемского клуба он отыграл 17 матчей, в которых отличился 4 мячами и 6 результативными пасами.



Согласно сведениям журналиста «Fichajes» Экрема Конура, представители «нерадзурри» уже вступили в переговоры с игроком. «Манкунианцы» открыты к продаже своего воспитанника этим летом за сумму в размере 40 млн фунтов (~ 46,8 млн евро).



В то же время сам Рэшфорд рассматривает другие варианты продолжения карьеры, в частности, его интересует каталонская «Барселона». Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе 27-летнего футболиста в «Ньюкасл».



Контракт Маркуса с «Юнайтед» действует до конца июня 2028 года.