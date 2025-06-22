Стало известно, что препятствует возможному переходу Родриго в «Арсенал»

Дата публикации: 22-06-2025 07:59

Вингер «Реала» Родриго остается в центре внимания лондонского «Арсенала».



По информации СМИ, руководство «канониров» рассматривает его кандидатуру в качестве приоритетной для усиления атакующей линии. Микель Артета высоко оценивает универсальность 24-летнего бразильца, который может действовать на разных позициях впереди.



«Реал» планирует выручить с продажи своего игрока в районе 75 000 000 евро. «Арсенал» готов на такие условия, однако переговоры могут сорваться из-за разногласий по зарплате. Английский клуб не сможет удовлетворить финансовые запросы Родриго, который рассчитывает на 12 млн евро в год.



По ходу сезона-24/25 бразильский футболист поучаствовал в 52 матчах, набрав 25 очков по системе «гол+пас» (14+11).