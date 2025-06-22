16:56 ()
Свернуть список

«Бавария» попытается перехватить Уильямса у «Барселоны»

Дата публикации: 22-06-2025 07:59

«Бавария» намерена усилить атаку звездой «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямсом. Так, издание «Marca» утверждает, что немцы готовят официальное предложение для баскского клуба.

Спортивный директор «красных» Макс Эберль вернулся из Соединенных Штатов, где команда представляет страну на КЧМ, чтобы обсудить с советом директоров планы на трансферное окно. Одним из главных объектов интереса «Баварии» является Уильямс, талант которого высоко оценивают в мюнхенском клубе.

Сейчас фаворитом в гонке за 22-летним игроком считается «Барселона». Однако каталонцы пока не могут осилить прописанную в его контракте клаусулу в € 58 млн. Это дает шанс «Баварии» перехватить инициативу. В стане «сине-гранатовых» допускают, что в случае затягивания сделки Нико согласится продолжить карьеру в Бундеслиге.

В прошедшей кампании левый вингер выходил на поле 45 раз, отличившись 11 голами и семью результативными передачами.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close