«Бавария» попытается перехватить Уильямса у «Барселоны»

Дата публикации: 22-06-2025 07:59

«Бавария» намерена усилить атаку звездой «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямсом. Так, издание «Marca» утверждает, что немцы готовят официальное предложение для баскского клуба.



Спортивный директор «красных» Макс Эберль вернулся из Соединенных Штатов, где команда представляет страну на КЧМ, чтобы обсудить с советом директоров планы на трансферное окно. Одним из главных объектов интереса «Баварии» является Уильямс, талант которого высоко оценивают в мюнхенском клубе.



Сейчас фаворитом в гонке за 22-летним игроком считается «Барселона». Однако каталонцы пока не могут осилить прописанную в его контракте клаусулу в € 58 млн. Это дает шанс «Баварии» перехватить инициативу. В стане «сине-гранатовых» допускают, что в случае затягивания сделки Нико согласится продолжить карьеру в Бундеслиге.



В прошедшей кампании левый вингер выходил на поле 45 раз, отличившись 11 голами и семью результативными передачами.