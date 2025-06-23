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«Атлетико» договорился с Кардозо, «Бетис» требует € 40 млн

Дата публикации: 23-06-2025 07:15

Джонни Кардозо, защищающий цвета «Бетиса», близок к переходу в «Атлетико». Как сообщается на страницах «Diario AS», мадридцы уже договорились с игроком об условиях сотрудничества, однако сделка пока не закрыта.

Севильский клуб оценивает своего опорника в 40 000 000 евро, тогда как «матрасники» предлагают за него лишь 30 млн. Разница в сумме не позволяет добиться компромисса, но переговоры продолжаются.

Кардозо пополнил состав «Бетиса» в начале 2023 года, перейдя из «Интернасьонала» за € 6 млн. В текущем сезоне американец сыграл 46 матчей, став автором четырех голов и одного ассиста.

На данный момент трансферная стоимость 23-летнего Джонни, по данным ресурса Transfermarkt.de, оценивается в 25 млн евро.

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