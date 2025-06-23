Один из лидеров «Манчестер Сити» согласовал контракт с турецким грандом

Дата публикации: 23-06-2025 07:15

Хавбек «Ман Сити» Илкай Гюндоган находится в одном шаге от переезда в Турцию. Следующим клубом в карьере 34-летнего немца станет «Галатасарай», передает издание «Fanatik».



Между футболистом и «желто-красными» есть договоренность о контракте по схеме «2+1» (на два года с опцией продления еще на сезон). В данный момент ведутся переговоры на уровне руководства «Галатасарая» и «Сити» относительно суммы компенсации за футболиста.



Гюндоган примкнул к «горожанам» в далеком 2016 году. Сезон-23/24 он провел в «Барселоне», куда перешел свободным агентом. В августе прошлого года полузащитник вернулся в Англию. В минувшем кампании Илкай выходил на поле в 50 играх в различных турнирах (3 гола, 7 результативных передач).



Эксперты «Трансфермаркт» оценивают немца в 5 000 000 евро.