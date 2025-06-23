«Аякс» отказался от покупки Сперцяна по политическим причинам

Дата публикации: 23-06-2025 07:15

Несмотря на серьезный интерес «Аякса» к атакующему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, руководство амстердамского клуба отказалось от переговоров с «быками».



Переход 25-летнего армянского футболиста в команду из Нидерландов летом невозможен из-за политических факторов. Информация об этом появилась в аккаунте «Arménie Football» в социальной сети «X».



Ранее в прессе ходили слухи о том, что помимо «Аякса» заполучить Сперцяна желают такие клубы, как «Селтик» и «Лацио».



В прошедшем сезоне капитан «черно-зеленых» поучаствовал в 35 поединках во всех соревнованиях, забив 11 мячей и отдав 7 голевых передач.



Трудовой договор между сторонами в силе до середины 2026 года. Текущая рыночная цена Сперцяна – 25 миллионов евро (согласно «Transfermarkt»).