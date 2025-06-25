"Лион" исключен из Лиги 1 из-за финансовых проблем

Дата публикации: 25-06-2025 09:02

Семикратный чемпион Франции "Лион" оказался в эпицентре громкого скандала и вынужден покинуть Лигу 1 не по спортивным причинам, а из-за серьезных финансовых нарушений. Национальный директорат по контролю за управлением (DNCG) принял официальное решение о переводе клуба в Лигу 2 на сезон 2025/26.

Такой вердикт был вынесен на заседании, состоявшемся во вторник. Главной причиной стали грубые несоответствия в финансовой отчетности, выявленные еще в прошлом году. Клубу ранее уже было вынесено предупреждение в ноябре, в котором говорилось о необходимости срочного исправления ситуации. Однако предпринятые меры оказались недостаточными. Владелец "Лиона" Джон Текстор лично прибыл на заседание, надеясь убедить комиссию в пересмотре грозящих санкций, но его доводы не были приняты.

Таким образом, несмотря на достойное выступление в завершившемся сезоне — "Лион" занял 6-е место в турнирной таблице Лиги 1 и квалифицировался в Лигу Европы — команда начнёт следующий сезон на уровне второго дивизиона. Это стало настоящим ударом как для игроков и тренерского штаба, так и для болельщиков клуба, который ещё недавно боролся за еврокубки.

Ситуация также повлияет на состав участников еврокубков от Франции. Пока не поступило официального подтверждения от УЕФА, однако, по предварительной информации, освободившееся место в Лиге Европы достанется "Страсбургу", финишировавшему в чемпионате ниже "Лиона". Соответственно, "Ланс", завершивший сезон восьмым, может получить путевку в Лигу конференций.

Понижение "Лиона" стало прецедентом, наглядно демонстрирующим, что даже клубы с богатой историей и сильным составом не застрахованы от последствий неэффективного управления. Финансовый контроль со стороны DNCG вновь подтвердил свою жёсткую позицию в вопросах дисциплины, и теперь "ткачи" будут вынуждены не только решать свои финансовые проблемы, но и пробиваться обратно в элиту французского футбола.