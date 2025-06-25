24 июня Лионель Месси празднует день рождения

Дата публикации: 25-06-2025 09:01

24 июня один из величайших футболистов в истории — Лионель Месси — отмечает 38-летие. Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, ранее выступавший за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», продолжает оставаться иконой мирового футбола, несмотря на возраст.

Месси — действующий чемпион мира, ставший триумфатором ЧМ-2022 в составе аргентинской сборной, а также обладатель Кубка Америки, который он выиграл в 2021 году. Эти достижения стали долгожданной наградой за годы преданности национальной команде.

Основную часть своей клубной карьеры Месси провёл в «Барселоне», с которой добился впечатляющих успехов: 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок страны и 8 раз — Суперкубок. На международной арене он четырежды побеждал в Лиге чемпионов, а также трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

После перехода во французский «ПСЖ» аргентинец продолжил пополнять свою коллекцию трофеев: дважды становился чемпионом Франции и выигрывал национальный Кубок. Даже за короткий период во Франции Месси сумел оставить яркий след и подтвердить свой статус звезды первой величины.

Лионель Месси также является рекордсменом по количеству завоёванных «Золотых мячей» — он удостоился этой награды восемь раз, что является абсолютным рекордом в истории футбола. Кроме того, по количеству голов за национальные сборные он занимает второе место, уступая лишь Криштиану Роналду: на счету Месси — 112 забитых мячей, в то время как у португальца — 138.

Даже приближаясь к четвёртому десятку, Месси продолжает радовать болельщиков яркой игрой, теперь уже в составе «Интер Майами», и остаётся примером профессионализма, таланта и любви к футболу.