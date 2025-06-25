Англия – Нидерланды. Прогноз на матч ЕВРО U-21 25 июня

Дата публикации: 25-06-2025 08:59

В среду на молодёжном чемпионате Европы, который проходит в Словакии, станут известны финалисты турнира. Первый полуфинальный поединок состоится в Братиславе, где на поле выйдут сборные Англии и Нидерландов — команды, которые прошли разный путь на пути к этой стадии, но обе мечтают о титуле.

Молодёжная сборная Англии под руководством Ли Карсли не без трудностей преодолела групповой этап. Команда начала турнир с уверенной победы над Чехией со счётом 3:1, затем сыграла вничью с хозяевами — сборной Словении (0:0), а в заключительном матче группы уступила Германии (1:2). Несмотря на нестабильность, в четвертьфинале англичане преобразились: в матче с Испанией они продемонстрировали уверенную и зрелую игру, одержав победу со счётом 3:1. Этот результат стал важным заявлением и подтвердил потенциал британской команды.

Нидерланды же стартовали в турнире крайне нестабильно. В первом туре подопечные Майкла Райцигера едва не потерпели поражение от Финляндии, проигрывая 0:2. Лишь в добавленное время они сумели вырвать ничью — 2:2, забив решающий гол на 93-й минуте. Однако уже в следующем поединке "оранжевые" уступили Дании (1:2), и их положение в группе стало критическим. Чтобы выйти в плей-офф, Нидерландам необходимо было побеждать сборную Украины — с этой задачей они справились, выиграв 2:0 и заняв второе место в группе.

В четвертьфинале нидерландцы с большим трудом прошли Португалию. Судьба встречи могла сложиться иначе: после удаления Рубена ван Боммела, сына известного в прошлом игрока Марка ван Боммела, португальцы получили численное преимущество и массу шансов, но не реализовали пенальти, а на 84-й минуте сами пропустили единственный гол матча.

Нидерландская команда отличается высокой эмоциональностью и неуступчивостью, что выражается в статистике нарушений. В двух последних матчах у неё были удаления, а общее количество жёлтых карточек говорит о склонности к жёсткой борьбе. Англичане, в свою очередь, также не склонны уступать в стыках и демонстрируют физически агрессивный футбол. В связи с этим одна из наиболее логичных ставок на матч — тотал жёлтых карточек больше 4.5 (коэффициент до 2.15).

Также обращает на себя внимание прогресс "оранжевых" в оборонительной игре. После неудачного начала турнира Нидерланды надёжно действовали в защите в матчах против Украины и Португалии. Англия, скорее всего, также сделает ставку на сдержанную и выверенную тактику, избегая лишнего риска. Обе команды осознают важность момента, поэтому вряд ли матч получится открытым и результативным. В такой ситуации оправданной выглядит ставка на тотал голов меньше 2.5 (коэффициент — до 2.15).

Итак, полуфинал Англия — Нидерланды обещает быть напряжённым и полным борьбы. Не исключено, что судьба путёвки в финал решится минимальным преимуществом или даже в дополнительное время.