Владелец "Кардифф Сити" отклонил предложение Бэйла о покупке клуба

Дата публикации: 25-06-2025 08:57

Владелец валлийского клуба "Кардифф Сити" Винсент Тан отклонил первое предложение о продаже команды, поступившее от консорциума, в который входит бывшая звезда сборной Уэльса и мадридского "Реала" Гарет Бэйл. Об этом сообщает Sky Sports.

По словам самого Бэйла, он и его партнеры действительно проявляют серьёзный интерес к приобретению "Кардиффа", и переговоры продолжаются. Экс-футболист, завершивший карьеру в начале 2023 года, отметил, что для него участие в управлении родным клубом стало бы исполнением мечты.

— Мы ведём диалог с "Кардиффом", надеемся, что в будущем появится больше новостей по этому поводу. Нам бы хотелось найти путь к соглашению. Это особенное место для меня — я родился в Кардиффе, провёл здесь детство, и мой дядя когда-то выступал за этот клуб. Быть частью группы владельцев — это была бы мечта, ставшая реальностью. Я знаю, насколько страстные и преданные у клуба болельщики. Было бы замечательно попробовать вместе с ними построить что-то новое, — заявил Бэйл в интервью Sky Sports.

Несмотря на громкое имя Бэйла и его тесную связь с городом, текущий владелец клуба Винсент Тан пока не готов расстаться с активом. Однако отказ от первого предложения вовсе не означает завершение переговоров — подобные сделки нередко требуют времени и дополнительных раундов обсуждений.

Отметим, что по итогам сезона-2024/25 "Кардифф Сити" занял последнее место в Чемпионшипе (втором по значимости дивизионе английского футбола) и вылетел в Лигу 1 — третий уровень в системе английских лиг. Этот спад может стать дополнительным аргументом для смены руководства, особенно если проект с участием Бэйла получит поддержку со стороны общественности и болельщиков.