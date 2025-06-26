В «Милане» рассказали о планах клуба относительно Меньяна

Дата публикации: 26-06-2025 02:47

Представитель руководства «Милана» Игли Таре официально подтвердил, что голкипер Майк Меньян продолжит защищать ворота «россонери» в следующем сезоне.



«Мы приняли решение оставить Меньяна в команде. Да, был определенный интерес со стороны одного из английских топ-клубов, но нам не удалось найти взаимопонимания. Ситуация с трансферами всегда непредсказуема, однако Майк остается с нами», - цитирует Таре «MilanPosts».



Ранее в СМИ активно обсуждался возможный переход французского футболиста в «Челси».



Меньян выступает за итальянский клуб с лета 2021 года, и в минувшем сезоне он провел 53 матча в различных соревнованиях, пропустив 59 голов. При этом в 15 встречах Майку удалось сохранить свои ворота «сухими».