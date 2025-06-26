05:16 ()
Свернуть список

В «Милане» рассказали о планах клуба относительно Меньяна

Дата публикации: 26-06-2025 02:47

Представитель руководства «Милана» Игли Таре официально подтвердил, что голкипер Майк Меньян продолжит защищать ворота «россонери» в следующем сезоне.

«Мы приняли решение оставить Меньяна в команде. Да, был определенный интерес со стороны одного из английских топ-клубов, но нам не удалось найти взаимопонимания. Ситуация с трансферами всегда непредсказуема, однако Майк остается с нами», - цитирует Таре «MilanPosts».

Ранее в СМИ активно обсуждался возможный переход французского футболиста в «Челси».

Меньян выступает за итальянский клуб с лета 2021 года, и в минувшем сезоне он провел 53 матча в различных соревнованиях, пропустив 59 голов. При этом в 15 встречах Майку удалось сохранить свои ворота «сухими».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close