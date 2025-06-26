Нуньес согласовал пятилетний контракт с «Наполи»

Дата публикации: 26-06-2025 02:47

Инсайдер Николо Скира сообщил в своем X-аккаунте, что Дарвин Нуньес достиг предварительной договоренности о сотрудничестве с итальянским «Наполи».



Согласно данным источника, стороны согласовали условия контракта до лета 2030 года, по которому зарплата уругвайского вингера составит 5 миллионов евро в год. В данный момент «партенопейцы» ведут переговоры с руководством «Ливерпуля» о сумме трансфера.



Подчеркивается, что 26-летний футболист отказался от нескольких выгодных предложений из Саудовской Аравии, отдав предпочтение продолжению карьеры в европейском топ-чемпионате.



Фланговый нападающий присоединился к «красным» два года назад, обойдясь мерсисайдскому клубу в 85 000 000 евро. Сегодня он стоит порядка 45 млн евро (по версии веб-ресурса «Transfermarkt»).



В сезоне-2024/25 Нуньес сыграл 47 матчей, отличившись семь раз и сделав семь голевых передач.