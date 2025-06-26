«Аль-Наср» объявил об отставке Пиоли
Дата публикации: 26-06-2025 02:47
Стефано Пиоли больше не возглавляет саудовский «Аль-Наср» – официальное заявление клуба подтвердило уход итальянского специалиста.
В последние дни появлялась информация о возможном возвращении 59-летнего тренера на родину, где его кандидатурой интересуется «Фиорентина».
Карьера Пиоли в Серии А включает успешные периоды с «Миланом», «Интером», «Лацио», «Болоньей» и уже упомянутой «Фиорентиной».
В Саудовской Аравии он проработал менее года, с сентября 2024-го, и смог вывести «Аль-Наср» на третью строчку по итогам прошедшего розыгрыша Про-лиги. Несмотря на наличие в составе Криштиану Роналду, команде не удалось побороться за титул. Выиграл местный чемпионат «Аль-Иттихад».