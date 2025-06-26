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«Аль-Наср» объявил об отставке Пиоли

Дата публикации: 26-06-2025 02:47

Стефано Пиоли больше не возглавляет саудовский «Аль-Наср» – официальное заявление клуба подтвердило уход итальянского специалиста.

В последние дни появлялась информация о возможном возвращении 59-летнего тренера на родину, где его кандидатурой интересуется «Фиорентина».

Карьера Пиоли в Серии А включает успешные периоды с «Миланом», «Интером», «Лацио», «Болоньей» и уже упомянутой «Фиорентиной».

В Саудовской Аравии он проработал менее года, с сентября 2024-го, и смог вывести «Аль-Наср» на третью строчку по итогам прошедшего розыгрыша Про-лиги. Несмотря на наличие в составе Криштиану Роналду, команде не удалось побороться за титул. Выиграл местный чемпионат «Аль-Иттихад».

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