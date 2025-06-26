Роналду и Месси могут стать соперниками в Саудовской Аравии

Дата публикации: 26-06-2025 22:16

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" продолжает активные попытки заполучить в свои ряды одного из величайших футболистов современности — Лионеля Месси. Как сообщает испанское издание Sport.es, руководство клуба рассчитывает, что аргентинец, в настоящий момент выступающий за американский "Интер Майами", примет щедрое предложение уже этим летом.

По информации источника, президент "Аль-Хиляля" находится в США, где в эти дни проходит клубный чемпионат мира. Основной целью визита является личная встреча с Хорхе Месси — отцом и официальным представителем Лионеля. Руководитель саудовского клуба надеется на предметный разговор, в ходе которого планирует узнать, насколько реальны шансы на трансфер 38-летнего нападающего, а также обсудить детали возможного соглашения.

Интерес "Аль-Хиляля" к Месси не нов. Ранее клуб уже предпринимал попытки переманить легендарного аргентинца в Саудовскую Аравию, предлагая контракт на фантастических условиях. Тогда Месси предпочёл продолжить карьеру в США, подписав соглашение с "Интер Майами". Однако в свете новой волны активности на трансферном рынке ближневосточные клубы, по всей видимости, готовы вернуться к переговорам с удвоенной настойчивостью.

Стоит отметить, что "Аль-Хиляль" уже стал домом для нескольких известных европейских футболистов, и возможный приход Месси стал бы не только имиджевым, но и историческим шагом, сравнимым с переходом Криштиану Роналду в "Аль-Наср". К слову, португалец недавно продлил контракт с этим клубом до 2027 года, что свидетельствует о серьёзности и долгосрочных амбициях футбольных проектов в регионе.

Несмотря на действующий контракт с "Интер Майами", слухи о возможном уходе Месси усиливаются. Американский клуб дал аргентинцу максимум свободы и комфорта, однако перспективы выступления в новом амбициозном проекте, щедро финансируемом и сосредоточенном на привлечении звёзд мирового уровня, могут изменить расстановку приоритетов. Кроме того, возраст игрока делает фактор условий и завершения карьеры всё более актуальным.

Пока официальной реакции со стороны лагеря Месси не последовало, но интерес "Аль-Хиляля", высокие ставки и активность руководства клуба говорят о серьёзных намерениях. Вполне возможно, что в ближайшие недели этот трансферный вопрос выйдет на передний план в мировом футболе.