«Бавария» близка к покупке нападающего сборной Германии

Дата публикации: 27-06-2025 08:57

Талантливый форвард «Штутгарта» и национальной команды Германии Ник Вольтемаде может вскоре пополнить ряды мюнхенской «Баварии». Об этом стало известно благодаря эксклюзивной информации, которую опубликовал журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети «X».



Согласно инсайдерским данным, игрок уже достиг договоренности с немецким грандом по условиям персонального контракта, который будет действовать до июня 2030 года. Теперь вопрос заключается в согласовании трансферной суммы между «Баварией» и «Штутгартом».



В прошедшем сезоне Вольтемаде выходил на поле в 33 матчах во всех соревнованиях. На его счету 17 голов и 3 ассиста.



По действующему соглашению со «швабами» Ник остается в клубе до лета 2028 года. Аналитики сайта «Transfermarkt» оценивают 23-летнего немца в 30 миллионов евро.



4 июня состоялся дебют Вольтемаде в сборной Германии.