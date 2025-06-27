Казахстанский футболист может усилить «Спартак»

Дата публикации: 27-06-2025 08:57

Защитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов оказался в зоне интересов московского «Спартака».



Согласно информации инсайдера Ивана Карпова, клуб активно ищет варианты для усиления флангов и рассматривает кандидатуру данного футболиста. Турецкая сторона готова расстаться с Бактиёром за 4 млн евро, что делает трансфер вполне реалистичным.



Важным преимуществом Зайнутдинова является его гражданство Казахстана, благодаря которому он не считается легионером в РПЛ. Кроме того, спортсмен уже знаком с российскими реалиями – в прошлом он защищал цвета ЦСКА и «Ростова».



Ранее слухи связывали 27-летнего игрока с другими клубами Премьер-лиги – «Динамо», «Краснодаром» и «Зенитом».



Футболист перебрался в «Бешикташ» в 2023 году, однако в прошедшем сезоне провел на поле лишь 545 минут в 12 матчах, отметившись одной голевой передачей.



Ориентировочная стоимость левого защитника, по данным сайта «Transfermarkt», составляет € 3 млн.