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Казахстанский футболист может усилить «Спартак»

Дата публикации: 27-06-2025 08:57

Защитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов оказался в зоне интересов московского «Спартака».

Согласно информации инсайдера Ивана Карпова, клуб активно ищет варианты для усиления флангов и рассматривает кандидатуру данного футболиста. Турецкая сторона готова расстаться с Бактиёром за 4 млн евро, что делает трансфер вполне реалистичным.

Важным преимуществом Зайнутдинова является его гражданство Казахстана, благодаря которому он не считается легионером в РПЛ. Кроме того, спортсмен уже знаком с российскими реалиями – в прошлом он защищал цвета ЦСКА и «Ростова».

Ранее слухи связывали 27-летнего игрока с другими клубами Премьер-лиги – «Динамо», «Краснодаром» и «Зенитом».

Футболист перебрался в «Бешикташ» в 2023 году, однако в прошедшем сезоне провел на поле лишь 545 минут в 12 матчах, отметившись одной голевой передачей.

Ориентировочная стоимость левого защитника, по данным сайта «Transfermarkt», составляет € 3 млн.

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