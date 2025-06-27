Официально: Керкез – игрок «Ливерпуля»
«Ливерпуль» усилил оборону венгерским талантом. На официальном сайте «красных» сообщается, что клуб завершил оформление перехода крайнего защитника Милоша Керкеза, который до этого выступал в составе «Борнмута».
Детали сделки не раскрываются, однако, по данным веб-сайта «Transfermarkt», сумма трансфера составила почти 47 млн евро, а соглашение рассчитано до лета 2030 года.
«Я пришел сюда за титулами и готов отдать все ради победы. Мечтаю забивать перед болельщиками «Энфилда» – этот рев трибун вдохновляет!», - заявил Керкез.
Напомним, карьера 21-летнего футболиста началась в нидерландском «АЗ», откуда в 2023 году он перебрался в АПЛ за € 17,8 млн. В минувшей кампании Милош поучаствовал в 41 поединке, записав на свой счет 2 гола и 6 ассистов.
Стоит отметить, что Керкез представлял сборную Венгрии на Евро-2024. Всего за национальную команду защитник сыграл 23 матча.