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Официально: Керкез – игрок «Ливерпуля»

Дата публикации: 27-06-2025 08:57

«Ливерпуль» усилил оборону венгерским талантом. На официальном сайте «красных» сообщается, что клуб завершил оформление перехода крайнего защитника Милоша Керкеза, который до этого выступал в составе «Борнмута».

Детали сделки не раскрываются, однако, по данным веб-сайта «Transfermarkt», сумма трансфера составила почти 47 млн евро, а соглашение рассчитано до лета 2030 года.

«Я пришел сюда за титулами и готов отдать все ради победы. Мечтаю забивать перед болельщиками «Энфилда» – этот рев трибун вдохновляет!», - заявил Керкез.

Напомним, карьера 21-летнего футболиста началась в нидерландском «АЗ», откуда в 2023 году он перебрался в АПЛ за € 17,8 млн. В минувшей кампании Милош поучаствовал в 41 поединке, записав на свой счет 2 гола и 6 ассистов.

Стоит отметить, что Керкез представлял сборную Венгрии на Евро-2024. Всего за национальную команду защитник сыграл 23 матча.

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