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В «Зените» анонсировали громкий трансфер

Дата публикации: 27-06-2025 08:57

Александр Медведев, глава правления «Зенита», фактически подтвердил грядущий переход бразильского хавбека Жерсона из «Фламенго» в стан «сине-бело-голубых».

«Есть основания полагать, что сделка состоится. Официальные новости появятся позднее», - цитирует Медведева Sport-express.ru.

По мнению СМИ, 28-летний футболист, который в данный момент выступает за «Фламенго» на клубном ЧМ, должен присоединиться к российскому коллективу после завершения турнира. Ожидается, что сумма сделки составит 25 000 000 евро, а сам Жерсон получит 5-летний контракт с зарплатой 6 млн евро.

В этом сезоне полузащитник провел за клуб из Рио-де-Жанейро 27 матчей, в которых стал автором одного забитого мяча и четырех результативных передач.

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