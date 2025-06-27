Роналду подписал самый выгодный контракт в истории спорта

Дата публикации: 27-06-2025 08:57

Криштиану Роналду останется в составе саудовского клуба «Аль-Наср»: соглашение между сторонами продлено еще на два года. Об этом сообщила пресс-служба команды из Эр-Рияда.



По данным «The Sun», это самый выгодный контракт в истории спорта. По его условиям звездный португалец может заработать около € 575 млн (с учетом всех бонусных выплат).



С момента переезда на Ближний Восток Криштиану успел завоевать лишь один трофей. Речь о Кубке арабских чемпионов, добытом в 2023 году. Однако его личная статистика впечатляет: в 105 официальных матчах он отправил в ворота соперников 93 мяча.



Роналду – легенда мирового футбола, обладатель пяти «Золотых мячей». В разные годы он блистал в лиссабонском «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», мадридском «Реале» и туринском «Ювентусе».



Не менее внушительны достижения форварда в сборной Португалии: 138 голов в 221 матче. В его активе – победа на Евро-2016 и два триумфа в Лиге наций УЕФА.