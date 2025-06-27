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Иван Сергеев пройдет медосмотр для «Динамо» 27 июня

Дата публикации: 27-06-2025 08:57

Нападающий сборной России Иван Сергеев, близок к смене клубной прописки.

Как пишет «Чемпионат», 27-го июня футболист «Крыльев Советов» отправится на медосмотр для московского «Динамо». Если врачи дадут добро, стороны подпишут контракт.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сергееву поступали предложения от «Спартака» и «Зенита».

Сумма сделки оценивается в € 3,8 миллиона, а годовой заработок Ивана составит 1,1 млн евро.

Интересно, что «Спартак» предлагал Сергееву более выгодные финансовые условия – 1 500 000 евро в год. Однако, пресса, ссылаясь на самого нападающего, сообщала о том, что 30-летний игрок сознательно отказался от вариантов с «красно-белыми» и петербургским клубом, сделав выбор в пользу проекта под руководством Валерия Карпина.

В минувшем розыгрыше чемпионата России в активе Сергеева 29 встреч с 9 забитыми мячами и 3 голевыми пасами.

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